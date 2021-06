Crianças em França deixam de usar máscara nos recreios das escolas

As crianças em França vão deixar de ser obrigadas a utilizar a máscara nos recreios decidiram as autoridades francesas após anunciarem também o fim da obrigação de máscara no exterior e o fim do recolher obrigatório.

O fim da obrigação de máscara no exterior não abrange, no entanto, os mercados ao ar livre, as filas de espera ou os estádios, já que são locais onde as pessoas se aglomeram.

Nos hospitais franceses há agora menos de 12 mil pessoas internadas devido à covid-19, mais precisamente 11.519 pacientes e há registo de 1.873 doentes graves da covid-19, menos 100 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas foram detetados 3.058 novos casos positivos de covid-19 e houve 45 mortos devido ao vírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.824.885 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.