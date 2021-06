Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 3 de Junho

- A VI Edição do Madeira Cross Games começa, às 8 horas, no Cais 8, na Praça do Povo;

- O 1.º Workshop SABOREA Madeira realiza-se, entre as 9 e as 12 horas, na Escola Agrícola da Madeira;

- O União defronta o 1.º de Maio, num jogo a contar para a Taça de Veteranos +45. A partida acontece, pelas 10 horas, na Academia do União - Vale Paraíso;

- A missa do Corpo de Deus, na Sé Catedral do Funchal, será presidida pelo Bisto D. Nuno Brás;

- 'Hollywood em Concerto' acontece, pelas 21 horas, no Centro de Congressos do Porto Santo.

- O 'videoclip' do novo dos Anjos 'Voa', que foi gravado na Madeira, será lançados on-line.