2011 alunos da Madeira realizaram prova de aferição de Matemática

2011 alunos da Madeira realizaram, esta segunda-feira, a Prova de Matemática do 8.º ano de escolaridade, no âmbito do Estudo de Aferição Amostral das Aprendizagens do Ensino Básico, revela a Secretaria Regional de Educação.

A prova foi realizada em 23 estabelecimentos de ensino da RAM, sendo que dos 2076 alunos inscritos, 2011 fizeram a prova, o equivalente a uma participação de 96,7%.

"O processo decorreu de forma tranquila", refere.