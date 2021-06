Jorge Carvalho enaltece resultados alcançados num ano lectivo atípico

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, esteve presente, esta sexta-feira (11 de Junho), na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito a alunos da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

O governante felicitou os alunos distinguidos, pelo "desempenho, dedicação e trabalho demonstrados", bem como a comunidade educativa, por reconhecê-los publicamente.

Jorge Carvalho enalteceu os resultados alcançados em tempos de pandemia e recordou, neste contexto, a aposta do Governo Regional na renovação do parque informático e a agilização do projecto dos manuais digitais.

Num ano lectivo atípico, conseguimos encontrar as melhores respostas a um conjunto de adversidades e desafios e mantivemos as nossas actividades letivas em funcionamento e em proximidade com os alunos. Este vosso desempenho, neste contexto, torna-se ainda mais relevante.

Dirigindo-se aos estudantes presentes na cerimónia, o secretário desafiou os premiados a influenciarem os seus amigos, colegas e familiares. "Devemos seguir os bons exemplos e ter como farol os bons desempenhos, e estes alunos têm essa responsabilidade de serem referências junto daqueles com quem interagem", particularizou.