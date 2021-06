Conservatório promoveu concurso de fotografia

‘O presente e o futuro do Conservatório’, através do olhar da sua comunidade educativa, foi o mote do concurso de fotografia promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, cuja finalidade é prosseguir o ciclo de exposições integradas nas comemorações dos 75 anos da instituição.

Deste concurso, aberto a todos os alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente, resultaram cerca de 50 registos.

A exposição destes trabalhos será inaugurada, no próximo dia 18 de Junho, pelas 11 horas, prosseguida pela entrega de prémios aos vencedores do concurso. A mostra estará patente na Cafetaria do edifício sede do Conservatório.

Resultados:

Categoria ‘Secundário’:

1.º lugar

'A arte de dançar'

Grécia Contreras

2.º ano do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea

2.º lugar

'Progresso'

Vítor Pacheco

3.º ano do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea

3.º lugar

'De uma máscara para a outra'

Joana Feijão

2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação

Menções honrosas

'Futuro, um reflexo do passado'

Isabel Gonçalves

3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz

'Motivação através do som'

João Gabriel Marcos

2.º ano do Curso Profissional de Instrumentista

'O futuro musical 2'

Priscila Matos

3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista

Categoria ‘Adulto’:

1.º lugar

'O horizonte é o limite para a minha criatividade'

Carla Lopes

Encarregado de Educação de aluno do Ensino Artístico Especializado

2.º lugar

'Vou cantar até me cansar'

Márcia Abreu

Encarregado de Educação de aluno do Ensino Artístico Especializado

3.º lugar

'Aprendo no presente e construo o futuro'

Márcia Abreu

Encarregado de Educação de aluno do Ensino Artístico Especializado