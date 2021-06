Conservatório fala em "ano inesquecível" para alunos de acordeão

Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael Faria venceram os dois melhores prémios da sua categoriano ‘Akordeon Art Plus 2021’, que decorreu em Sarajevo entre os dias 31 de Maio e 3 de Junho. Os jovens alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira foram medalhados internacionalmente pela quinta vez consecutiva.

De acordo com nota do Conservatório, "já é longa a lista de participações e vitórias internacionais que estes dois alunos, entre 2020 e 2021, juntam ao seu currículo, elevando o nome de Portugal e da Madeira pelo mundo fora". Esta escola profissional ressalva que a existência destes concursos em formato digital, devido à pandemia, "possibilitou estas participações que, caso contrário, seriam muito difíceis de concretizar".

Nesta edição participaram cerca de 181 concorrentes de 17 países como da Bósnia, Sérvia, Croácia, Eslovénia, Macedónia, Montenegro, Polónia e Noruega, entre outros. Os laureados das várias categorias foram apresentados em concertos de acordeão e piano no final da competição, online, através da exibição de links no YouTube.

Os acordeonistas madeirenses participaram na categoria “V”, (correspondente a ‘acordeão – solo’ para nascidos em 2007) obtendo as duas pontuações mais altas desta categoria.

A participação dos nossos acordeonistas foi suportada financeiramente pela AACMM – Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira. Os jovens frequentam, atualmente, o 2º ano do curso do Ensino Artístico Especializado do Conservatório e iniciaram o seu percurso artístico nos Cursos Livres desta instituição. A responsabilidade pedagógica e artística destas participações foi do professor Slobodan Sarcevic.