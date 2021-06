'Jaime Moniz' conquista segundo lugar no concurso 'Uma escola, Um jardim'

A Escola Secundária Jaime Moniz obteve o segundo lugar na 26.ª edição do concurso 'Uma escola, Um jardim'.

A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e tem como objectivo sensibilizar professores, alunos e encarregados de educação para a importância dos espaços verdes (jardins/hortas) nos estabelecimentos de ensino e espaços urbanos.

Assim, entre os meses de Outubro de 2020 e Maio de 2021, os alunos da turma CEF 61 do 'Liceu' desenvolveram uma série de actividades (como a recolha de resíduos sólidos, a remoção de ervas daninhas e infestantes, a preparação do terreno, a plantação de diferentes espécies aromáticas, o empalhamento do solo, a construção de pequenos trilhos, a criação de compostagem e vermicompostagem e a construção de comedouros para aves), no espaço denominado Jardim das Plantas Aromáticas e Medicinais (JPAM).

Além destas acções, aprenderam a fazer reprodução de plantas por estacaria e sementeiras, entre outras competências desenvolvidas.