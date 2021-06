Há 27 anos a Porto Santo Line entrava no concurso para exploração da linha marítima entre o Funchal e o Porto Santo

Há 27 anos o DIÁRIO noticiava que apenas uma entidade estava interessada na exploração da linha marítima para o Porto Santo.

A 7 de Junho de 1994 o DIÁRIO dava conta que a Porto Santo Line foi a única empresa a apresentar uma proposta para fazer a ligação marítima entre as ilhas da Região Autónoma da Madeira. A proposta enviada contemplava o transporte integrado de passageiros e de carga.

Na altura, em reacção à única proposta apresentada, o secretário regional da Economia e Cooperação Externa, Pereira de Gouveia, garantia ao DIÁRIO que: "o Governo só adjudica se os interesses públicos estiverem salvaguardados".

Face às especificidades da ligação marítima entre as ilhas, a Porto Santo Line apresentava uma proposta base e uma alternativa. A operação de transporte integrado de passageiros e carga era a proposta inicial, sendo apresentada também como alternativa o 'time-charter'.

Naquele ano a Porto Santo Line demonstrava a intenção de substituir toda a sua frota por um navio misto, "devidamente adaptado às circunstâncias da linha marítima em causa".

DRABM

7 de Junho de 1996

Dois anos mais tarde, o DIÁRIO noticiava a viagem experimental do Lobo Marinho entre o Funchal e o Porto Santo.

A ligação marítima levou perto de "milhar e meio de madeirenses" à 'Ilha Dourada'. A estreia vinha inaugurar a época balnear no Porto Santo, que naquele fim-de-semana recebeu centenas de turistas também por via aérea através do 'Shirt' de 36 lugares, que recorreu a voos complementares para fazer face à grande procura.

