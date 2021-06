Abertura do novo Conservatório do Caniço já em Setembro

“É com muito gosto que, hoje, anunciamos a abertura do novo espaço do núcleo do Conservatório do Caniço para o próximo mês de Setembro. Era uma preocupação nossa e este é o resultado de um trabalho em articulação com o Governo Regional que permite já este anúncio” afirmou o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Santa Cruz, Brício Araújo.

“Efectivamente, manifestámos aqui, em Maio, a nossa preocupação em encontrar uma solução para este núcleo e essa solução até fazia parte de um compromisso da minha candidatura à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz que tivemos de antecipar em nome do interesse dos nossos alunos, garantindo que, já no próximo mês de Setembro, possam iniciar o ano lectivo num espaço mais amplo, muito mais central, próximo das escolas e com melhores e renovadas condições". Brício Araújo

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Santa Cruz referiu que foram mantidos diversos contactos com o Governo Regional que se mostrou sensível relativamente a esta questão.

"Procurámos encontrar uma solução ao nível das instalações no Caniço e felizmente conseguimos", frisou.

Brício Araújo lamenta, ainda, que a solução agora encontrada não tenha despertado, ao longo dos últimos anos, o interesse e as atenções do poder local no concelho.

“Lamentamos que os autarcas deste concelho não tenham tido essa preocupação, não tenham sido incisivos nos contactos com o Governo Regional e não tenham procurado encontrar soluções concretas. Entendi que isto não podia continuar acontecer e é assim que vou continuar a assumir as grandes linhas orientadoras da minha candidatura, sabendo encontrar as melhores soluções e sabendo trabalhar, de forma determinada, na resolução dos problemas", concluiu.