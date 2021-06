Trânsito complicado para quem vem da zona Este

Bom dia.

O que poderia ser o início de semana mais complicado para muitos condutores, foi prontamente resolvido e, mais minuto, menos minuto, o trânsito na via rápida, nomeadamente quem vem da zona Este, sentido Machico - Ribeira Brava, para o Funchal, acabará por ficar resolvido.

Neste momento, contudo, o tráfego automóvel ao longo de perto de seis quilómetros, processa-se com muito condicionamento e compacto, por vezes em marcha lenta, mas neste momento já sem a paragem quase toda de uma via, em cima do tabuleiro da Ponte de João Gomes (Km 18.3), onde terá ocorrido um ligeiro toque entre duas viaturas pouco depois das 7h30.

Daí até se formar uma fila de trânsito na faixa mais à esquerda e o acumular de viaturas ao longo das duas faixas pelo menos até à subida do Caniço para a Cancela (km 24.4), foi um instante e até há pouco, cerca das 8h30, a situação desenvolvia-se de forma lenta nalgumas zonas, uma vez que coincide também com alguns nós de entrada e saída para esta via.

De resto, nas restantes artérias do Funchal e arredores, não há registo de problemas de maior ao que já é habitual numa manhã de segunda-feira, primeiro dia útil da semana.