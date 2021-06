Trânsito flui com atenção ao piso molhado

Bom dia.

O trânsito flui com normalidade a esta hora, mas os condutores devem ter atenção ao piso molhado em algumas estradas, nomeadamente ter cuidados com as velocidades.

A chuva miúda que caiu ao final da noite e início da manhã desta quarta-feira foi de pouca duração, mas o suficiente para deixar as estradas molhadas pelo menos durante algum tempo até o vento e o sol secarem o piso.

Os condutores que já enfrentaram estas condições terão tido maiores cuidados do que os que, a partir desta hora, vão seguir viagem, uma vez que já não chove.

Em todo o caso, em determinadas zonas ainda é possível observar piso molhado. Também há que ter cuidados com as intervenções a realizar pela Via Litoral, mas neste caso apenas na Via rápida após o Aeroporto da Madeira, afectando quem vai para Machico.

Foto Via Litoral

Foto Via Litoral

Na listagem de intervenções da concessionária Via Litoral, pode-se ver que amanhã a reparação do pavimento vai ser realizada na mesma zona mas no sentido contrário, Machico - Ribeira Brava.

Atenção ainda para os automobilistas que, habitualmente, usam a Avenida do Mar a esta hora da manhã, uma vez que aquela via, nomeadamente na zona da Praça da Autonomia, há condicionalismos ao trânsito devido à cerimónia de celebração do 10 de Junho no Funchal.

Atenção ainda à interrupção de trânsito em toda a zona da baixa funchalense, conforme o edital da Câmara Municipal, em especial hoje a partir das 14 horas e até às 18 horas, para o treino da parada militar que, amanhã, irão estar na cerimónia.

As ruas afectadas pelo encerramento ao trânsito durante essas quatro horas de hoje, vão seguramente complicar a vida de automobilistas, mas não só, porque também os muitos madeirenses que usam os transportes públicos. Fica aqui a lista de ruas afectadas e paragens de autocarro alternativas.