Trânsito regular nesta sexta-feira

Existe concentração de veículos em algumas zonas da Via Rápida junto à cidade do Funchal, mas o trânsito flui sem complicações na manhã desta sexta-feira.

Neste dia útil que se situa entre um feriado e o fim-de-semana é, por um lado, na Ponte do Ribeiro Seco e, por outro, na Boa Nova, que se registam as maiores zonas de concentração, embora sem abrandamento.



Foto Via Litoral



No centro do Funchal é possível observar as habituais ‘zonas vermelhas’, com particular incidência nos acessos à rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Foto Google Maps



Tome as devidas precauções na estrada, respeite o distanciamento entre veículos e tenha atenção à velocidade.