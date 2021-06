Trânsito sem problemas mas com zonas de abrandamento

Bom dia.

Nesta terça-feira basta dar atenção aos cuidados habituais a ter atrás do volante, com o trânsito a fluir com normalidade, apenas com as habituais zonas de abrandamento.

Foto Google Maps



Regista-se, na manhã deste 15 de Junho, uma maior concentração de veículos, que resulta em zonas de abrandamento, nos mais concorridos acessos à cidade do Funchal. Por esta hora estas zonas fazem-se sentir no nó das Quebradas, nó de Pestana Júnior e na Boa Nova.

A nível de ‘zonas vermelhas’ há a apontar os habituais pontos de congestionamento nas vias de maior acesso ao Funchal, como é caso da rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Esteja atento a estas zonas, evitando-as se possível.

Foto Google Maps



Tome as devidas precauções na estrada, respeite o distanciamento entre veículos e tenha atenção à velocidade.