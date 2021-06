Portugal ultrapassa 100 golos em fases finais de Europeus e Mundiais

A selecção portuguesa de futebol ultrapassou hoje a barreira dos 100 golos em fases finais de Europeus e Mundiais, ao bater a Hungria por 3-0, na estreia do Euro2020, em jogo do Grupo F, em Budapeste.

Portugal partiu para o encontro com os magiares com 98 tentos, aproximando-se da centena com um tento de Raphaël Guerreiro, aos 84, e alcançando e ultrapassando esse registo com um 'bis' de Cristiano Ronaldo, aos 87, de penálti, e 90+2.

O último golo luso, o 98.º, tinha sido apontado por Pepe, em 30 de junho de 2018, no desaire por 2-1 com o Uruguai, que custou o adeus luso ao Mundial da Rússia.

Em Europeus, Portugal ultrapassou a barreira dos 50, passando dos 49 para os 52, sendo que o derradeiro era o de Éder, o mais importante da história lusa, já que valeu o triunfo por 1-0 sobre a França na final do Euro2016.

Raphaël Guerreiro tornou-se o 36.º jogador luso a marcar em fases finais, enquanto Cristiano Ronaldo aumentou a sua contabilidade para 18, o dobro dos do 'rei' Eusébio, melhor marcador do Mundial de 1966, na única participação.