Calado promete simplificar procedimentos na Câmara do Funchal

Se for o próximo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado promete uma resposta de cinco dias úteis aos pedidos de licenciamento apresentados pelos empresários para aceder aos apoios comunitários do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE).

O compromisso foi assumido pelo candidato da coligação do PSD-CDS depois de ouvir alguns empresários dos vários sectores de actividade que manifestaram o seu desagrado pelo facto de actualmente a resposta do município ser “demorada”.

No primeiro encontro das 'Conversas Com o Funchal', na sede de candidatura e subordinado ao tema 'Incentivos ao Tecido Empresarial', Pedro Calado destacou que o objectivo foi ouvir os empresários.

"Aquilo que ouvimos das experiências destes seis empresários do Funchal é que muitas vezes o timing de análise e informação relevante para aprovação dos projectos é muito díspar e prolongado no tempo entre os organismos do Governo Regional e a CMF. Perde-se muito tempo e não há uma ligação entre estas duas entidades, o que muitas vezes dificulta a análise e aprovação dos projectos por parte do IDE", afirmou.

Pedro Calado realçou ainda o compromisso de criar uma estrutura dentro do município do Funchal que permita "uma rápida resposta a todos os empresários num período de tempo que não pode exceder os 5 dias úteis em termos de análise da documentação necessária a aprovação por parte do IDE".

As 'Conversas com o Funchal' contaram também com a participação de Cristina Pedra e do presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas.