CDS lança voto de congratulação pelo Dia da Criança

O CDS Madeira lança um voto e congratulação pelo Dia Mundial da Criança, que se celebra hoje. Para o partido, a relevância desta comemoração "prende-se com o facto de, existirem no mundo crianças a quem são negados cuidados básicos e impreteríveis na sua formação enquanto seres humanos, como amor, saúde e segurança, pelo que é essencial evocar os problemas que milhões de crianças enfrentam em todo o mundo, sublinhando em particular os problemas das crianças em Portugal. A pobreza, a privação de afetos, os casos de abuso, negligência e maus-tratos, o abandono escolar, as dificuldades de acesso a cuidados de saúde, as doenças crónicas e a deficiência, o aumento de casos de obesidade e as doenças do comportamento são exemplos de situações vividas pela criança que não podemos ignorar e que devemos combater".

O CDS lembra que a pandemia pelo COVID-19 trouxe inúmeros desafios à sociedade e às famílias, tendo claramente influência na vida das crianças. O encerramento das escolas e outras medidas de contenção tiveram um impacto directo no acesso das crianças a uma educação de qualidade, havendo um aumento do risco de abuso e violência, da ansiedade e do medo, como resultado do isolamento das crianças e das suas famílias, pois sendo as crianças mais vulneráveis, mudanças nefastas no seu ambiente podem condicionar negativamente o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional.

"A pandemia fez, também, mudar a forma como se comemoram datas especiais como estas em todo o mundo. Mudou rotinas, alterou prioridades e tornou as crianças e os adolescentes mais dependentes das tecnologias, algo que deve ser tido em atenção, por forma a não potenciar o sedentarismo. Mas, mesmo assim, elas ensinaram-nos o quanto a criatividade, a comunicação e os afetos nos podem ajudar a enfrentar a emergência coronavírus, fazendo com que nos reconheçamos mais unidos, mais solidários e mais fortes. As crianças são, de facto, os grandes heróis nesta pandemia", lê-se no comunicado enviado para a redacção.

O Dia Mundial da Criança assinalou-se, pela primeira vez, em 1950 por iniciativa das Nações Unidas com o objectivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças enfrentavam, em termos sociais e humanitários. Nesse dia, os Estados-Membros reconheceram que todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a afecto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de paz e fraternidade.