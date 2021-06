Longa fila para vacinação contra a Covid-19 no Tecnopolo

São já centenas de utentes que formam uma longa fila à porta do Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, esta terça-feira, dia em que a organização terá decidido separar os utentes que serão imunizados com a vacina da Pfizer dos restantes.

A decisão estará a contribuir para o atraso no processo de vacinação, pelo menos para os vacinados com a Pfizer que têm esperado cerca de uma hora até conseguirem entrar. Como o processo está atrasado, a fila está a ficar cada vez maior com a chegada de novos utentes. De acordo com informações recolhidas no local, a fila já chega à entrada do piso inferior da Universidade da Madeira e o distanciamento mínimo não estará a ser cumprido. Pelo contrário, na entrada para quem será vacinado, alegadamente, com a da AstraZeneca, só estão alguns agentes da autoridade, mas sem qualquer afluência ou espera.

Quem está no local para ser vacinado queixa-se desta separação, que só estará a contribuir para atrasar quem será vacinado com a da Pfizer.

O DIÁRIO contactou a Secretaria Regional da Saúde para perceber a causa deste atraso e o que será feito para agilizar o processo, mas ainda não recebeu qualquer esclarecimento.

Notícia em actualização