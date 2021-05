CMF assinala Dia Mundial da Criança com várias actividades

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamiza amanhã várias actividades como forma de assinalar o Dia Mundial da Criança.

Pelas 10 horas, será apresentado no Parque de Santa Catarina, o livro 'Mural da História', de Carolina Caldeira, editado e distribuído pela Cadmus, com o apoio da CMF.

Pelas 16 horas, será transmitido via Zoom, mediante inscrição no site do Teatro Municipal Baltazar Dias, o musical 'Milho por Peixe'.

Também on-line, pelas 19 horas, a Biblioteca Municipal do Funchal irá disponibilizar na sua página do Facebook as 'Histórias com Banda Sonora' ('A Formiga Curiosa'), um projecto original que alia a promoção da leitura à música, numa linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar sensações e sentimentos, através do relacionamento expressivo entre o som e as palavras.

'Histórias com Banda Sonora' é um projecto original criado pelos músicos Tozé Cardoso (guitarra e voz) e Judit Vig (piano).