'Histórias com Banda Sonora' para ouvir no Dia da Criança

O Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal, no âmbito da dinamização das suas actividades, assinala o Dia Internacional da Criança, no próximo dia 1 de Junho, com a transmissão online através do Facebook, das Histórias com Banda Sonora ('A Formiga Curiosa'). Um projecto original que alia a promoção da leitura à música, numa linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar sensações e sentimentos, através do relacionamento expressivo entre o som e as palavras.

'Histórias com Banda Sonora' é um projecto original criado pelos músicos Tozé Cardoso (guitarra e voz) e Judit Vig (piano), especificamente para o Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal.