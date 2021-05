Junho chega com nuvens, precipitação e vento

Muitas nuvens, alguma precipitação e vento moderado a forte, eis o cenário da previsão geral para esta primeira semana de Junho no Arquipélago da Madeira. A aproximação e passagem de superfície frontal fria, em dissipação, já a partir desta terça-feira, deverá dar origem a períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos e mais prováveis nas regiões montanhosas.

“Períodos de céu em geral muito nublado” é a previsão dominante para esta semana, sendo que entre terça e quinta-feira (dias 1 a 3), “com a aproximação e passagem de superfície frontal fria, em dissipação, deverão ser registados períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas regiões montanhosas, em especial durante aos dias 1 e 2”, destaca o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior. Segundo o meteorologista, “nas regiões montanhosas e na costa norte da ilha da Madeira, os aguaceiros fracos ou muito fracos e pontuais, deverão prolongar-se até ao dia 6 de Junho, domingo”, aponta.

A semana pouco primaveril que se perspectiva, ainda assim deverá pautar-se por temperaturas do ar amenas. No Funchal as mínimas devem manter-se nos 17/18 graus centígrados, enquanto as máximas poderão oscilar entre os 21/23 graus.

Além dos dias de tempo encoberto e de precipitação pouco significativa, Victor Prior anuncia o aumento do vento a partir do meio da semana. Em geral fraco a moderado (10 a 35 km/h), adianta que o vento deverá soprar “moderado a forte (30 a 55 km/h), nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, a partir de quarta-feira, dia 2, com rajadas da ordem dos 70 km/h”, indica.

No mar, a semana promete ser normal. A confirmar-se que na ilha da Madeira e do Porto Santo “a altura significativa das ondas deverá variar entre 0,5 m e 1,5 m na costa sul e na costa norte entre 1,0 m e 2,5 m”, conclui.