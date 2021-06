Trânsito sem problemas mas com zonas congestionadas

Bom dia.

Nesta manhã do primeiro dia de Junho o trânsito flui com normalidade, exceptuando algumas zonas de abrandamento nos acessos à capital madeirense.

Foto Google Maps



Sem constrangimentos de maior, registam-se zonas de trânsito mais intenso no Túnel do Jardim Botânico e na Boa Nova, e no nó de Câmara de Lobos, todos no sentido Funchal. Nos restantes acessos à cidade o trânsito flui com a normalidade de uma manhã de dia útil.

Já o cento do Funchal regista os habituais pontos de congestionamento. Aconselhamos a que esteja atento a estas zonas de maior acesso aos carros que chegam à cidade, evitando-as se possível. São possíveis de observar no mapa, com as cores laranja, vermelho e vermelho-escuro.

Foto Google Maps



Tenha atenção a estas ‘zonas quentes’, tomando as devidas cautelas ou evitando-as, se possível. Respeite, sempre, o distanciamento entre veículos e tenha atenção à velocidade.