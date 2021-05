Droga encerra bar em Santo António

Tal como aconteceu esta manhã na Rua Latino Coelho, no Funchal, a fiscalização municipal, em articulação com a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) e com a Polícia de Segurança Pública procedeu ao encerramento de um outro bar em Santo António.

O bar, denominado ‘Mamas de Vaca’, no Caminho Velho da Chamorra, também foi encerrado na sequência de autos encaminhados pelas autoridades policiais, após rusgas que levaram à apreensão de heroína e cocaína. Uma decisão aprovada em reunião de câmara na última quinta-feira.