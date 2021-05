Hotel NEXT da Savoy Signature abre portas a 1 de Julho

A mais recente unidade da marca Savoy Signature, fruto de um investimento de 30 milhões de euros, dá as boas-vindas a viajantes com espírito contemporâneo e apaixonados por novas tecnologias a 1 de Julho, em regime de soft-opening. O sexto hotel do grupo promete experiências locais com ‘feelings internacionais’.

Apresenta-se como a “combinação perfeita entre o design e a tecnologia”, que permitirá aos hóspedes “conectarem-se e viver novas aventuras, com conforto e despreocupação”, segundo o comunicado do grupo. Os quartos e suites são elegantes e funcionais, num conceito inovador de open space que elimina a existência de armários.

O conceito de arquitectura, da RH+ Arquitetos, e o design de interiores, em consórcio com a ISWORKROOM, idealizaram um espaço com colunas e paredes de betão aparente, tectos abertos com acabamento industrial e instalações de arte que querem proporcionar momentos ‘instagramáveis’.

O hotel, localizado numa zona privilegiada do Funchal, terá a sua abertura oficial a 19 de Julho. Implica, também, a criação de 50 novos postos de trabalho.

Experiências irreverentes

Lobby

O lobby do NEXT é a porta de entrada para um universo paralelo de frescura, animação e personalização, disponível 24 horas por dia, onde é possível fazer o self check-in tranquilamente no bar, sem complicações.

Acesso ao mar e piscina de água salgada

A brisa do mar encontra os sentidos exactamente da mesma forma que os hóspedes se conectam a si próprios. Este espaço permite meditar ao nascer ou ao pôr-do-sol, fazer stand up yoga ou biodança.

Rooftop com solário e piscina

No 11º andar, uma piscina cativante com sistema de som e que permite ouvir música debaixo de água.

Estimular o corpo e a mente

Refresh Spa

No momento de relaxar e usufruir da tranquilidade, o NEXT propõe o Refresh Spa, num espaço que segue toda a linha orientadora do hotel e alia a alta tecnologia com os melhores tratamentos, numa proposta que convida a explorar a natureza na sua plenitude numa diversidade entre a terra e o mar e que irá conjugar vários tratamentos e momentos de relaxamento como yoga na floresta, stand paddle yoga.

Ginásio NEXT

Para que os hóspedes mantenham o seu ritmo, com aulas virtuais ou presenciais, o Ginásio NEXT permite diferentes tipos de treino. Além da passadeira, elíptica, bicicletas ou remos, aqui é possível praticar yoga e pilates para relaxar os músculos e a mente. Este espaço conta com os equipamentos de última geração da marca Technogym, a multiestação de treino Plurima Wall e o equipamento TRX, entre outros acessórios.

Restaurants & Bares

Recharge Bar & Restaurant

A ancestralidade e o exotismo da ilha estarão em destaque no Recharge Bar & Restaurant, onde serão servidos os pequenos-almoços. Com uma vista única e uma atmosfera acolhedora, este espaço irá dar primazia aos ingredientes regionais e aos produtos locais, com uma inspiração havaiana e com base na ponte cultural entre este destino e a Madeira. Atento às actuais tendências, o chef executivo da Savoy Signature, Carlos Gonçalves, irá também incluir várias propostas saudáveis e orgânicas. O bar da piscina do hotel também será um autêntico convite para viajar até ao Havai. A carta será composta por sugestões de gastronomia do Havai – caracterizada por iguarias equilibradas, frescas e simples com grande parte dos produtos em comum com a Madeira – e sugestões de comida característica de um bar, como sanduiches ou hambúrgueres. A carta de bebidas terá como principais ingredientes o rum e as frutas, num conceito Tikki Bar.

Network Bar

Comunidade local e partilhas, arte e cultura, trabalho e lazer, gaming e arcade, eventos, networking, trends e até warm ups com DJs virtuais. Tudo isto disponível no Network Bar, no lobby, 24 horas por dia num cenário de coffee house. Neste espaço também será possível a quem opte pela tarifa “Room Only”, comprar o seu pequeno-almoço em formato “Grab and Go”.

Cloud Bar (rooftop)

O Cloud Bar é um local descontraído e com música ao vivo, noites temáticas, memoráveis festas (sunsets) com DJ, para locais e hóspedes, com uma vista panorâmica 360 para a baía do Funchal. Aqui é também possível usufruir de algumas refeições ligeiras. Acompanham bebidas leves e frescas, sumos, chás, tisanas e cocktails de assinatura que são verdadeiras inovações.

Inovação para máxima conexão

App significa mais autonomia

Esta é a experiência digital que vai simplificar as necessidades e desejos, retirando quaisquer complicações à estadia. Neste caso, expectativa corresponde à realidade: uma estadia confortável à distância de um smartphone.

Network Lounge

Considerado um refúgio para os nómadas digitais, a tecnologia alia-se ao design contemporâneo e a uma variedade de áreas a pensar naqueles que optem por trabalhar à distância, com todas as condições necessárias para trabalhar com o máximo conforto. Este é também o spot perfeito para os eventos e apresentações carregados de novidades e de tendências, em modo ON 24 horas por dia.

Huddle Auditorium

Com área para acreditação ou coffee-breaks, o Huddle Auditorium tem capacidade para 100 pessoas. Para tornar tudo mais dinâmico e interactivo: 1 videoprojector e 4 projectores cénicos com toda a domótica disponível, regulação de intensidade de som e comando da iluminação com KNX.