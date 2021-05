CDS-PP apresenta voto de congratulação pelo Dia Europeu do Mar

O CDS-PP Madeira apresenta, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pelo Dia Europeu do Mar, que se celebra esta quinta-feira.

Para o partido “a consagração desta data para Portugal assume uma importância maior, embora o nosso País, por força das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, acaba por ser detentor da 10.ª maior extensão marítima do mundo e a 3.ª maior da Europa.” Para acrescentar que: “Enquanto nação marítima, Portugal atribui particular importância à protecção dos mares, dos oceanos e à sensibilização sobre a sua relevância e novas oportunidades que eles oferecem.”

O CDS-PP lembra que “a dimensão da Zona Económica Exclusiva da Madeira (ZEE), com uma extensão superior a mais de 440 mil metros quadrados, é uma área onde caberiam, por exemplo, os territórios da Bélgica, Chipre, Alemanha e Suécia todos juntos.” Assim, “na Região Autónoma da Madeira, o mar é um dos nossos bens mais preciosos.”

“Felizmente, através da criação da Secretaria do Mar e Pescas, bem como com a criação da Direcção Regional do Mar, assiste-se a uma atenção maior ao mar, que deverá ser materializada em acções e projectos, contando com os contributos da ciência e da investigação, para que o crescimento azul na Madeira seja um exemplo para o país ao nível da preservação, criação de riqueza e postos de trabalho qualificados. Assim, face ao exposto e no âmbito das suas competências estatutárias e regimentais, a Assembleia Legislativa da Madeira, legítima representante dos cidadãos da Madeira e do Porto Santo, aprova um Voto de Congratulação, pelo Dia Europeu do Mar, apelando para que todos nos esforcemos por uma economia azul sustentável e por preservar os ecossistemas costeiros e marinhos saudáveis. Protejamos o mar e os oceanos que nos unem, que nos alimentam, que nos curam e são vitais para a própria sobrevivência da Humanidade”, conclui o CDS-PP.