CDS/PP apresenta voto de congratulação à Associação de Natação da Madeira

O CDS/PP apresentou um voto de congratulação 'À Associação de Natação da Madeira pela realização do Campeonato da Europa de Natação Adaptada", que será apreciado na próxima reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

De acordo com o partido, "este evento é bem demonstrativo da capacidade que a Madeira tem de organizar grandes eventos desportivos e internacionais, mas é também uma prova de superação da Federação Portuguesa de Natação (FPN), da Associação de Natação da Madeira (ANM), e de todos os que se associaram e trabalharam neste que foi, claramente, o maior acontecimento desportivo realizado este ano em Portugal".

O campeonato começou, no passado dia 16 de Maio, e decorre até amanhã, nas piscinas olímpicas da Penteada.