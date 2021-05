CMF reforça Bombeiros Sapadores do Funchal com nova ambulância e novos equipamentos de socorro

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve esta manhã no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), para a apresentação da nova ambulância adaptada à orografia do concelho que foi adquirida pelo Município para ficar ao serviço dos BSF.

A corporação recebeu também da autarquia outros novos equipamentos, entre quais uma Maca de Transporte de Contaminados BIOBAG, que se destina a ser usada, por exemplo, em cenários de crise pandémica.

Miguel Silva Gouveia salientou, na ocasião, que se trata de um investimento com recurso a fundos do Orçamento Municipal, no valor de 90 mil euros.

A nova ambulância dos BSF é de um modelo de Tração Total 4x4, que conforme explica o autarca permitirá "chegar a locais onde as ambulâncias normais não conseguiam chegar", devido à orografia loca.

O edil funchalense recordou ainda que o Município do Funchal investe, anualmente, “cerca de 4 milhões de euros para manter a Proteção Civil do concelho activa e, adicionalmente a esse investimento, ainda são adquiridos diversos equipamentos", como é o caso dos materiais apresentados hoje.

A ambulância agora entregue está equipada com equipamento de "topo de gama", nomeadamente: Monitor de Sinais Vitais, Desfibrilador Automático Externo, sistema de Maca acoplada ao pavimento, Sistema de ancoragem da Incubadora Transportável do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Capacetes e suportes para EPI, Sistema de Comunicações TETRA SIRESP e ponto a ponto, entre outros.

“O nosso trabalho não se cinge apenas ao Funchal, estamos sempre em contínua colaboração com a Protecção Civil Regional e com as corporações de Bombeiros de outros concelhos para, de uma forma solidária, podermos resolver em conjunto aquelas que são as necessidades de proteção de toda a população da Madeira. Os equipamentos e os meios humanos que residem nos BSF estão ao serviço de todos os madeirenses, e isso é um investimento que os funchalenses orgulham-se de fazer para proteger toda a Região”, sublinhou Miguel Gouveia.