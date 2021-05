“O nosso socorro está bem entregue”, garante Pedro Ramos

A projecção do vídeo com vários testemunhos de operacionais que assinala o Dia Regional do Bombeiro marcou esta tarde a simples e rápida cerimónia de homenagem aos bombeiros da RAM, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, aproveitou a presença dos comandantes das corporações na ilha da Madeira para numa curta intervenção agradecer não apenas o empenho e dedicação de todos, mas para enaltecer o “espírito de missão, espírito de equipa, altruísmo, prontidão e devoção” dos cerca de 800 bombeiros que prestam serviço na Madeira e no Porto Santo.

Pedro Ramos aproveitou a ocasião para registar o “prazer” e “satisfação enorme” que sentiu hoje ao testemunhar, ao início da tarde, ao socorro realizado por equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal na assistência a vítima de acidente de viação.

Enalteceu o grupo de bombeiros envolvidos ao constatar “que fizeram aquilo que sabem fazer” referindo-se à “forma correcta como a doente – motociclista - foi socorrida”.

Mais um motivo para orgulhosamente reafirmar que “o nosso socorro está bem entregue”.