Madeira Shopping passa a encerrar às 22 horas

No seguimento das mais recentes medidas de controlo da pandemia de covid-19 decretadas pelo Governo Regional da Madeira,de controlo da pandemia, o MadeiraShopping largou o seu horário de funcionamento. Assim, o centro comercial passa agora a abrir às 9 horas e a encerrar às 22 horas, de segunda a domingo.

Vídeo resume novas medidas em vigor na Madeira Alívio das restrições acontece já este domingo, dia 2 de Maio, com destaque para o prolongamento do recolher obrigatório até às 23 horas Rúben Santos , 02 Maio 2021 - 08:02

"Mantendo um horário mais alargado todos os dias, as lojas do centro podem, opcionalmente, abrir entre as 9 e as 10 horas, permitindo que os visitantes disponham de mais tempo para realizar as suas compras", refere uma nota da administração.

De realçar que o shopping mantém, não só várias medidas de prevenção e contenção para controlo da covid-19, como disponibiliza serviços "para dinamizar as experiências de compra dos clientes na melhor segurança", como é o caso de um serviço gratuito de 'drive-In, além de um sistema on-line de reservas de visita às lojas.

Consulte a informação completa sobre os horários das lojas no site do centro:

O MadeiraShopping é o maior centro comercial da Ilha da Madeira, inaugurado em março de 2001.

O centro da Sonae Sierra conta com uma centena de lojas, entre as quais a única na ilha, a Fnac.