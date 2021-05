A Câmara Municipal do Funchal (CMF) manifestou o seu "mais profundo pesar" pelo falecimento, do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, que foi encontrado morto em casa, esta segunda-feira, dia 3 de Maio.

Em nota remetida à imprensa, o executivo funchalense recorda que Carlos Bernardes foi "um dos autarcas que, em 2016, após os incêndios que assolaram o concelho, mais prontamente disponibilizou a sua ajuda ao Funchal e aos funchalenses".

Na altura, "o Município de Torres Vedras viria a doar dois contentores de telha lusitana ao Funchal, em parceria com várias empresas locais do ramo da cerâmica, e que foram depois entregues às famílias vítimas da calamidade, no decurso do processo de reconstrução das suas respetivas casas", refere a mesma nota.

A CMF destaca assim a "notável demonstração de generosidade da população de Torres Vedras, na pessoa do seu presidente", ajuda esta que "não foi esquecida pelos funchalenses".

Para além da "nobreza da atitude num momento de grande dificuldade", a Câmara Municipal do Funchal e a Câmara Municipal de Torres Vedras foram parceiras, ao longo dos últimos anos, em vários projetos, como por exemplo, na aplicação do Pacto de Milão em Portugal, para reforçar o combate à pobreza e à exclusão social no nosso país.

Face ao exposto, a CMF adianta que vai deliberar um voto de pesar pelo falecimento de Carlos Bernardes na próxima Reunião de Câmara.

Na mesma nota presta ainda "à sua família e amigos, bem como a todos os cidadãos torreenses, as mais sinceras condolências".

Carlos Bernardes, 53 anos, era presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras desde 01 de dezembro de 2015.

O autarca foi hoje encontrado morto em casa, confirmou fonte oficial do município à agência Lusa.

A mesma fonte não adiantou as circunstâncias em que ocorreu a morte do autarca eleito pelo Partido Socialista.

Fonte da GNR disse que Carlos Bernardes foi encontrado morto numa cama na sua residência, no Turcifal, com ferimentos de arma branca no pescoço. Foi encontrada também uma faca junto ao corpo.

Questionado sobre eventuais indícios de crime na habitação, a mesma fonte não quis avançar informações.

Em março, a comissão política de Torres Vedras do PS aprovou a recandidatura de Carlos Bernardes à presidência do município, no distrito de Lisboa, nas autárquicas deste ano.