CDU denuncia "vergonhoso atraso" no socorro às vítimas dos incêndios

A CDU promoveu hoje, dia 6 de Maio, uma iniciativa política regional, onde fez a denúncia dos atrasos na resolução dos problemas que afectam as vítimas dos incêndios que atingiram o meio urbano no Funchal, em 2016.

"Para a CDU é inaceitável que cinco anos depois ainda estejam por resolver muitos dos problemas das famílias que foram diretamente atingidas pelos graves incêndios, designadamente nos casos em que as famílias perderam as suas habitações", afirmou Edgar Silva.

A iniciativa da CDU teve lugar numa zona habitacional junto ao estabelecimento prisional da Cancela, onde ainda estão alojadas, a título provisório, famílias atingidas pelos incêndios, apontou o comunista. Mas não são apenas estas, vincou.



As famílias que ainda aguardam, cinco anos depois, pelo acesso à casa não são apenas aquelas que estão naquele bairro na Cancela. Existem, ali e noutros locais, atrasos vergonhosos na reconstrução de habitações e existem atrasos na atribuição de habitações prometidas a quem perdeu a casa.

No entender da CDU, tais atrasos "são devidos a prolongadas irresponsabilidades", "burocracias" e a "tantas inércias reveladoras das incompetências desta governação, quer da parte do Governo Regional, quer da parte da Câmara Municipal do Funchal".

Face ao exposto o partido disse que "irá intervir no Parlamento e na Câmara Municipal do Funchal com o objectivo de requerer a clarificação deste processo e no sentido de exigir respostas imediatas".