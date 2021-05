Vídeo ilustra novos equipamentos do Centro de Saúde do Porto Santo

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) divulgou um vídeo que mostra o funcionamento dos novos equipamentos instalados, este sábado, dia 1 de Maio, no Centro de Saúde do Porto Santo.

"A sala de emergência do centro de saúde do Porto Santo recebeu hoje: um novo ventilador de cuidados intensivos, um monitor de sinais vitais, seringas e bombas profusoras, quatro laringoscópios, bem como a adaptação do sistema de telemedicina em cuidados intensivos", pode ler-se na nota remetida à imprensa.

Conforme foi noticiado pelo DIÁRIO, esta manhã, o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, esteve na unidade, onde acompanhou a demonstração do funcionamento através do Director Clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega.

"Este sistema está ligado directamente ao Gabinete Médico dos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça onde, em caso de necessidade, se encontra uma equipa para apoio", explica a mesma nota.