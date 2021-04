Queimada numa ribeira do Funchal mobilizou bombeiros

Uma queimada no interior da Ribeira de São João, no Funchal, fez mobilizar os Bombeiros Sapadores do Funchal, há pouco.

Foi pouco antes das 12 horas que o fumo proveniente do local fez lançar o alerta, tendo sido enviada uma viatura para essa zona. Dada a presença dos bombeiros, o indivíduo que procedia à queima de algum material apagou as chamas, não tendo sido necessária intervenção por parte dos operacionais.