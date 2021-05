Funchal entrega apoio financeiro à UMAR

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu à UMAR Madeira – União de Mulheres Alternativa e Resposta, um apoio anual de 16 mil euros, de acordo com o plano de actividades que será concretizado pela associação ao longo de 2021. O presidente Miguel Silva Gouveia e a vereadora Dina Letra visitaram as instalações da Associação, onde foram recebidos por Cássia Gouveia e Joana Martins.

Miguel Silva Gouveia realçou o trabalho desenvolvido pela UMAR Madeira: “São mais de 44 anos de compromisso para com as mulheres da nossa Região, uma luta que tem sido feita de muita garra no sentido de garantir o direito à igualdade. Esta é uma associação com quem a CMF tem trabalhado de perto e que tem sido fundamental para o caminho que a cidade do Funchal tem percorrido no campo da Igualdade de Género", disse.

“A autarquia introduziu, nos últimos anos, várias medidas de referência neste campo, como a publicação de um Plano Municipal para Igualdade de Género, um Dia Municipal da Igualdade e o Prémio Municipal Maria Aurora, e possui, igualmente, duas Conselheiras Municipais para a Igualdade, uma interna e outra externa”, acrescentou.

Miguel Silva Gouveia disse ainda, citado em comunicado enviado para as redacções: “Apesar dos bons passos que temos dado nesta temática, estamos conscientes que ainda há muito para percorrer e muito para fazer. Como tal, é importante que continuemos a caminhar lado a lado nesta luta que tem de ser feita com coragem por todos nós. A CMF nunca ficará indiferente a esta causa porque acreditamos que essa é também a nossa responsabilidade política enquanto poder local".