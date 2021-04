CMF lança concurso de fotografia e vídeo 'Funchal 2021'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de anunciar a realização de um concurso de fotografia e vídeo, entre os dias 1 de 31 de Maio.

Intitulado 'Funchal 2021', o concurso visa "incentivar os residentes na Região Autónoma da Madeira a captarem imagens sobre diferentes temas, contribuindo assim para a criação de novas ferramentas de divulgação e promoção turística".

Esta é uma das iniciativas que estão a ser agilizadas pela autarquia no âmbito da Estratégia Municipal do Turismo, "com o intuito de reforçar a excelência do destino Funchal".

O concurso pretende, igualmente, "estimular o potencial criativo e artístico de cada um dos participantes" e contempla cinco categorias: Comércio Tradicional; Cultura e Tradição; Gentes; Mar e Natureza; e Segredos do Funchal.

Cada participante pode concorrer no máximo em duas categorias, submetendo até três fotografias ou um vídeo por tema. De salientar que, os participantes terão de optar apenas por uma das vertentes a concurso, ou seja, participação através de fotografia ou de vídeo.

Serão premiados os três primeiros classificados de cada categoria, em fotografia e vídeo, com valor monetário de 800, 400 e 200 euros, respetivamente.

No processo de participação os candidatos deverão preencher a declaração do compromisso de honra, onde atestam a autoria dos materiais enviados a concurso.

As fotografias e os vídeos devem ser submetidos através do e-mail [email protected], ou por wetransfer para o mesmo endereço, caso a dimensão dos ficheiros assim o justifique.

Todas as informações relativas ao concurso, como a ficha de inscrição, normas de participação, declaração de compromisso, entre outras, encontram-se disponíveis no sítio oficial da autarquia na internet (em www.cm-funchal.pt), e também nas redes sociais: Facebook CMF e Visit Funchal, Instagram (visitfunchalofficial), e ainda através do número de telefone 291 211 081.