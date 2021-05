Albuquerque admite alargar horário dos restaurantes pois "não é agradável sair a correr" do jantar

Após a visita às obras de beneficiação do Jardim Botânico realizada esta manhã, O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, manifestou-se receptivo ao alargamento do horário de funcionamento da restauração mas alertou que antes será preciso avaliar a evolução da pandemia na Madeira.

“Não é agradável uma pessoa estar a jantar e às dez horas [22h00] estar a correr para casa mas isso foi deliberado no sentido de evitar concentrações. As coisas têm corrido bem, quer da parte dos empresários, quer da parte do público. As pessoas estão a cumprir e se as coisas continuarem como até agora, há a hipótese de depois decidir o alargamento do horário”, declarou o governante. Desde o passado fim-de-semana que os restaurantes podem estar abertos até às 22h00. O Governo Regional tenciona avaliar a questão após dois ciclos de incubação, que são 14 dias.