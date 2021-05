Há 19 anos o Nacional festejava a subida à I Liga

A 6 de Maio de 1992, a edição impressa do DIÁRIO dava destaque à subida do CD Nacional à I Liga de futebol, 11 anos depois. Curiosamente, hoje o Nacional luta para se manter na I Liga e tem mais um jogo decisivo, desta vez com o Moreirense, a partir das 15 horas.

"O Nacional garantiu na tarde de ontem o acesso à I Liga, após uma semana de inúmera ansiedade, especialmente, no seio dos adeptos, conquistando uma vitória justíssima diante de um Felgueiras que partia para este embate ainda com esperanças de se manter neste escalão", escrevia a reportagem do DIÁRIO.

A equipa então treinada por José Peseiro venceu o Felgueiras por 2-0, golos marcados por Pascal e Serginho.

"A primeira grande explosão de alegria no Engº Rui Alves aconteceu ao minuto trinta e nove. Pascal aproveitou da melhor forma uma bola defendida para a frente por Adaír e coloriu o marcador. Minutos depois, nova manifestação de regozijo nas hostes alvinegras", lê-se no DIÁRIO da altura.

O DIÁRIO relatava ainda "um ambiente de quase verdadeira loucura aquele que se viveu na tarde de ontem no Estádio Eng.º Rui Alves" e o regozijo do então presidente do Governo, Alberto João Jardim, que se confessou "muito feliz pela subida do Nacional, que interpretou como «a força do povo da Madeira». O governante foi mesmo mais além e deixou desde logo um voto para a próxima temporada. «Espero é que o União suba para o ano que é para isto voltar tudo à primeira forma: onze municípios, quatro deputados na república e três na primeira divisão».

Já o "presidente do Nacional era um homem muito emocionado no final da partida. Rui Alves não conseguiu mesmo evitar algumas lágrimas de alegria e pediu mesmo aos jornalistas alguns minutos mais para se recomporantes de prestar quaisquer declarações. Depois, já mais calmo, acedeu a comentar esta difícil conquista da formação "alvi-negra". «As vitórias têm de ser conquistadas com esforço pois sem esforço não tem o mesmo sabor. Penso que a subida do Nacional foi sobretudo justa porque o campeonato é uma prova de regularidade. Infelizmente tivemos de esperar para a última jornada mas penso que justificámos também hoje porquê é que subimos à Primeira Liga»."

Além das boas notícias de desporto (também para o Marítimo era um dia bom depois de garantir a 6ª posição no campeonato), há 19 anos era também destaque no DIÁRIO que 392 empresas não entregaram o mapa de resíduos industriais. O então director do Ambiente, Domingos Abreu avisava: há coimas de 14 mil euros.

E Ribeira Brava celebrava o Dia do Concelho, com direito a suplemento.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO do dia 6 de Maio de 2002 e reveja estas e outras notícias da data.