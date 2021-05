JSD Calheta enaltece missão dos Bombeiros e apela a que os cidadãos sejam, também, “agentes de prevenção”

No âmbito das celebrações do Dia Internacional do Bombeiro, que hoje se assinalam, a concelhia da Calheta da JSD/M lançou uma campanha nas redes sociais que, no fundo, representa o culminar de várias iniciativas levadas a cabo, ao longo das últimas semanas, tendentes a sensibilizar a população local para a importância da missão que estes profissionais assumem em prol da segurança e do bem-estar coletivo.

Uma dessas iniciativas, relacionada com a possibilidade de 0.5% do IRS reverter a favor da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta, foi, inclusive, desenvolvida junto das instituições locais e movimentos associativos do concelho, dando a conhecer “uma das várias formas de ajudar e valorizar, ainda mais, o trabalho meritório que é desenvolvido por estes soldados da paz”, conforme vincam os Jovens Social-democratas, que sublinham a importância dos cidadãos assumirem, também, o seu papel na prevenção de acidentes e ocorrências, nomeadamente incêndios rurais e urbanos.

“Ao mesmo tempo que quisemos valorizar o papel e a importante missão que os Bombeiros assumem em prol de todos nós, também quisemos alertar a nossa população, ao longo das últimas semanas, para pequenos cuidados e atitudes a ter no dia-a-dia que podem, efetivamente, fazer toda a diferença e não só facilitar a tarefa da Corporação como, também, libertá-la para aquilo que realmente é mais prioritário”, sublinham os Jovens Social-democratas, salientando que a missão “que estes profissionais desempenham a favor do concelho da Calheta e de toda a Região deve ser diariamente lembrada e enaltecida, porque é uma missão em continuidade, que envolve a vertente do cuidado e da preocupação com o próximo e que não se resume, apenas, ao socorro que é prestado em situação de catástrofe ou intempérie”.

“Nunca é demais homenagearmos estes profissionais e reconhecermos, publicamente, um trabalho que é exemplar e que deve também servir de inspiração aos mais jovens”, remata a JSD Calheta.