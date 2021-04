Homem socorrido em supermercado por bombeiros e EMIR no Caniço

Um homem com cerca de 40 anos sentiu-se mal, há pouco, quando se encontrava num supermercado localizado no centro do Caniço.

O senhor terá ficado inconsciente, motivando o accionamento dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e ainda a EMIR, que lhe prestou socorro no local.

A vítima acabou encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.