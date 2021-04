Junta do Porto Santo apela à participação nos Censos 2021

A actual presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo e recandidata ao cargo nas próximas Eleições Autárquicas, Joselina Melim, lançou, nesta quarta-feira, 28 de Abril, um apelo para que a população do Porto Santo responda ao inquérito censitário do Estado que, na Região, é coordenado pela Direcção Regional de Estatística (DRE).

Joselina Melim sublinha importância da resposta aos Censos 2021 e adianta que a Junta de Freguesia disponibiliza apoio à população local no preenchimento dos inquéritos, procedimento que decorre até à próxima segunda-feira.

É muito importante que ninguém fique para trás nesta contagem só porque não dispõe dos meios electrónicos para responder ao inquérito on-line ou porque tem alguma dificuldade em preencher o questionário.

Para este efeito, a Junta dispõe de um balcão de atendimento a funcionar no horário de expediente exclusivamente para prestar apoio a essas situações, pelo que "as pessoas só têm de comparecer na Junta munidas do código que os recenseadores lhes deixaram em casa".

Joselina Melim que reforça que a resposta ao inquérito se reveste de "vital importância para um concelho como o Porto Santo, que anda no limiar dos 5 mil habitantes", uma vez que este número "é a fasquia que delimita o valor das transferências do Estado para o respectivo Município".

"A Lei das Finanças Locais, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, define como critério decisivo para a distribuição do Fundo Geral Municipal a razão direta da sua população", clarifica.

Recorde-se que a resposta ao inquérito dos Censos 2021 decorre até à próxima segunda-feira, dia 3 de Maio.