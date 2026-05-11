Cerca de 300 participantes no ciclo de actividades dos 500 anos do nascimento de Camões

Cerca de três centenas de pessoas participam no ciclo de actividades comemorativas dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, organizadas pela Universidade da Madeira. O ciclo de actividades pedagógicas e culturais é destinado a alunos do ensino básico de várias escolas da Região.

Segundo explica nota à imprensa, a iniciativa teve início no Colégio de Santa Teresinha, no passado mês de Abril e prossegue agora com a participação da Escola Maria Eugénia de Canavial, no dia 11 de Maio. No próximo dia 13 de Maio, as atividades decorrerão no Colégio dos Jesuítas, contando com a presença de alunos dos Colégios da Apresentação de Maria e dos Salesianos, bem como da Escola Básica e Pré-Escolar dos Ilhéus.

O programa inclui jogos didáticos, encenações, narrativas, exposição de livros e outras experiências pedagógicas concebidas para despertar o interesse dos alunos pelo universo camoniano de forma lúdica, criativa e formativa.

Este ciclo de actividades, coordenado cientificamente por Maria Teresa Nascimento e dinamizado pelos estudantes da Licenciatura em Educação Básica (2º Ano), conta com o apoio da Estrutura de Missão para a Comemoração do V Centenário de Camões.