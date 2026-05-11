Documentário 'Luz ao Fundo do Túnel' para assistir no Teatro Municipal Baltazar Dias

O documentário 'Luz ao Fundo do Túnel' será exibido no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 15 de Maio, pelas 16 horas, numa iniciativa da associação Olho.te. Este documentário explora os moradores do bairro da Nazaré, abordando diversos problemas sociais, com especial foco nas crianças e jovens em situação de abandono ou insucesso escolar, bem como em indivíduos com dificuldades de integração no mercado de trabalho e em situações de isolamento social.

"Integrado numa trilogia, o projecto pretende criar formas de comunicação e ligação entre comunidades locais, artistas e diferentes entidades, promovendo o diálogo e a inclusão social. Através de uma abordagem sensível, o documentário evidência histórias de identidade, transformação e superação, contribuindo para desconstruir estigmas associados aos bairros sociais", explica uma nota enviada à imprensa.

A expressão que dá título ao documentário surge como uma metáfora de esperança "destacando a possibilidade de mudança e progresso mesmo em contextos desafiantes, assim o filme reforça a importância da arte como ferramenta de inclusão, demonstrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre uma hipótese de progresso, de inclusão e até de felicidade, sendo possível construir percursos positivos e significativos".