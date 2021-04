Pedregulho quase atinge turistas no Arco da Calheta

Um grupo de turistas não ganhou esta tarde para susto, quando um pedregulho resvalou sobre a levada que percorriam a pé na freguesia do Arco da Calheta. Os caminhantes tinham acabado de passar na zona quando foram surpreendidos pelo estrondo provocado pela “enorme queda de rocha”, revelou Till Opitz, turista alemão que participava no passeio. O bloco rochoso só parou no interior de uma casa devoluta existente no local.

“Depois de passarmos pelas pequenas casas da Levada Branca na Levada Nova, ouvimos um barulho muito alto atrás de nós. Uma grande rocha desceu a montanha, destruiu um pouco da levada e derrubou a parede de uma pequena casa branca. Felizmente a pedra parou dentro da casa”, relata o turista.

foto Till Opitz

Ocorrência reportada ao Serviço Regional de Protecção Civil, através do 112. Felizmente ninguém ficou ferido, mas tal não evitou que ficassem “um pouco chocados” perante a iminência de ter ocorrido uma tragédia.