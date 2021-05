Secretaria da Educação aponta mais dois alunos com covid-19

No balanço diário da covid-19, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) deu conta de mais dois alunos com covid-19. Um da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, outro da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Camacha.

O caso identificado na 'Gonçalves Zarco' não tem qualquer relação com a situação reportada ontem, na sequência dos testes rápidos de antigénio. Consequência deste novo caso, uma turma com 13 alunos está em regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde.

O mesmo acontece com uma sala da escola primária da Camacha, onde 9 crianças, uma educadora e duas auxiliares cumprem isolamento profilático após uma das crianças ter revelado infecção por SARS-CoV-2.

Na informação divulgada pela SRE é, também, dado conta de que os 294 testes rápidos de saliva feitos aos alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Dr. Clemente Tavares, do Externato São Francisco de Sales e da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz foram todos negativos.