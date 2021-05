Idalino Vasconcelos apela à participação nos Censos 2021

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, apelou hoje aos porto-santenses que respondam aos Censos 2021.

Lanço o meu forte apelo à participação, nos Censos 2021, através da resposta ao inquérito que recebeu na sua caixa de correio, numa operação que é coordenada, na RAM, pela Direcção Regional de Estatística. Todos contam e todos são importantes para esta operação gigantesca, a nível nacional, que se realiza de 10 em 10 anos.

O autarca recorda que o Porto Santo dispõe de um e-Balcão de apoio, quer na Câmara Municipal, quer na Junta de Freguesia para auxiliar os munícipes no preenchimento do inquérito.

Idalino Vasconcelos reforçou ainda que os Censos são "cruciais para o país", pois "esta operação estatística ditará, por exemplo, o número de habitantes num dado concelho que por sua vez, no momento da distribuição do Fundo Geral Municipal, na razão directa do número de população, distribui as verbas para cada município".

Recorde-se que a população tenha até 3 de Maio para responder aos Censos. Embora as respostas pela internet sejam o modo preferencial, com a aplicação e-Censos acessível por computador, tablet e telemóvel, o INE tem alternativas.