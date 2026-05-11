5.º Encontro de Universitários Madeirenses a 7 e 8 de Agosto

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados está a organizar a 5.ª edição do Encontro de Universitários Madeirenses, que vai decorrer nos dias 7 e 8 de Agosto, este que pretende ser "um dos principais pontos de encontro da juventude madeirense que aposta no seu futuro académico e profissional".

"Ao longo de dois dias, o evento reunirá estudantes, jovens talentos e profissionais num programa que combina palestras, mesas‑redondas, momentos de convívio e networking, criando um ambiente propício à partilha de experiências, ao desenvolvimento de competências e à criação de oportunidades", explica a organização.



A iniciativa é destinada a jovens que frequentam o ensino universitário, a jovens que acabaram de entrar no mercado de trabalho e, ainda, a estudantes do ensino secundário que desejem preparar‑se desde cedo para se destacarem no mercado de trabalho e tomarem decisões mais conscientes sobre o seu percurso.

'O Dilema Madeirense: ficar ou sair da Madeira'; 'A Inteligência Artificial como ferramenta aplicada ao quotidiano

Empregabilidade e construção de carreira'; e ' Saúde mental no contexto académico e profissional' são alguns dos temas que vão estar em destaque nesta edição.

Os Early Tickets já se encontram disponíveis na página oficial @euma.2026, com um preço especial por tempo limitado, válido até 31 de Maio.

