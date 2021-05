2.ª fase da obra de modernização de redes de água no Funchal já está no terreno

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Águas e Saneamento Básico, Rúben Abreu, acompanharam esta semana, na Estrada Monumental, o início da segunda fase da obra de controlo e monitorização de fugas nas redes de água do concelho, associada ao sistema de telegestão existente.

Trata-se de um investimento comparticipado, que ascende a 9,2 milhões de euros (mais IVA). A obra é comparticipada em 45% pelo programa comunitário POSEUR, sendo o restante financiamento garantido por um empréstimo bancário contraído pela CMF.

Miguel Silva Gouveia explica que com a 2ª fase do projecto, que tem cerca de 426 km de extensão de condutas principais e 25.680 ramais, será possível atingir "uma poupança anual de cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água face ao consumo actual”.

Em Março de 2020, a autarquia colocou no terreno a 1ª fase deste projecto que abrangeu as freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque. Esta fase vem abranger as restantes freguesias do Funchal, que no total representam 60% da rede, "pelo que será a maior obra de modernização de redes de água da Madeira”, sublinha o autarca.