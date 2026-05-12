Falso alarme causa aparato no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, esta manhã, para uma habitação situada na Rua do Carmo, no Funchal, após um alerta que dava conta de uma idosa, com cerca de 90 anos, que não respondia aos contactos no interior da residência.

Para o local deslocaram-se vários meios de socorro, acompanhados por elementos da PSP, tendo sido montado um forte aparato operacional, uma vez que havia a possibilidade da mulher necessitar de socorro urgente.

Contudo, ainda antes dos bombeiros avançarem para o arrombamento da porta, as autoridades conseguiram apurar que, afinal, a idosa não estava no interior da habitação, mas sim internada num lar de idosos.