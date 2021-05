Vai faltar água em Câmara de Lobos

A Águas e Resíduos da Madeira acaba de informar que vai faltar água no concelho de Câmara de Lobos, ao longo da próxima semana. A interrupção deve-se a trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água que visam diminuir as perdas nas mesmas.

Interrupções

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Castelejo, Barreiros e Pomar do Meio, no dia 24 de Maio (segunda-feira), entre as 9 e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Aldeia, no dia 24 de Maio (segunda-feira), entre as 14 e as 17 horas.

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Barreiros, Covão, Panasqueira e Vargem, e na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Panasqueira, Ribeiro Real, Lourencinha e Fajã, no dia 25 de Maio (terça-feira) entre a meia-noite e as 4 da manhã.

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Igreja, Quinta de Santo António e Ribeira da Caixa, no dia 25 de Maio (terça-feira) entre as 9 e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Torre, no dia 26 de Maio (quarta-feira), entre as 9 e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Vila e Serrado da Adega, no dia 28 de Maio (sexta-feira), entre a meia-noite as 4 da manhã.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Palmeira, Palmeira de Baixo e Torre, no dia 28 de Maio, entre as 9 e as 13 horas.