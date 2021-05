NÓS, Cidadãos! acusa obras na foz das Ribeiras do Funchal de não cumprirem o seu objectivo

O partido NÓS, Cidadãos! acusa as obras realizadas na foz das ribeiras do Funchal de não cumprem o seu objectivo.

Isto porque anualmente são realizadas intervenções de limpeza na foz conjunta das ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia para proceder ao desassoreamento através da remoção das areias e pedras trazidas pelo caudal das linhas de água e ali acumuladas.

Segundo o deputado municipal na CMF, Miguel Costa, "esta recorrente situação/intervenção é algo que não devia acontecer depois das pesadas (e dispendiosas) obras que ali foram feitas depois da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010".

O partido relembra que na altura das empreitadas o Governo Regional foi diversas vezes alertado, para o facto "do aprofundar do leito das ribeiras ter como consequência o avanço do nível do mar mais para o interior da cidade e, em particular aquando da maré alta, produzir um efeito contrário ao pretendido com a obra". O Nós, Cidadão! dá conta que quando o caudal da ribeira encontra o nível do mar, por efeito directo e também por efeito da ondulação, os sedimentos tendem a acumular-se.

Concluindo que "o efeito destas obras nas fozes das ribeiras do Funchal foi de apenas criar bolsas de acumulação de inertes".

O Governo Regional criou uma excelente fonte de inertes para “alimentar” as grandes empresas de construção civil, mas pode ter agravado o risco de transbordo nas fozes das ribeiras caso o concelho do Funchal seja novamente afectado pelas condições climáticas que estiveram na origem da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010. NÓS, Cidadãos!

Para o NÓS, Cidadãos!: "o mal está já feito, agora, lamentavelmente só nos resta ‘recompensar’ regulamente algumas empresas de construção civil para que este seja 'remediado'!".