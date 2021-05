Intervenção na rede de água motiva corte de trânsito na Estrada Monumental

Na sequência da empreitada de 'Controlo e monitorização das redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2.ª Fase', iniciada na passada segunda-feira, começará amanhã, quinta-feira, dia 27 de Maio, a 2.ª fase da intervenção, antecipando o prazo inicialmente previsto, anunciou hoje a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Nesta fase, será interrompida a circulação rodoviária na Estrada Monumental, no troço compreendido entre o Fórum Madeira e a Travessa do Valente, com excepção do acesso local, explica o edil em nota de imprensa.

Descarregue aqui o mapa com as alterações:

O término da intervenção está previsto para o próximo dia 30 de Junho.

Durante a intervenção, no sentido Câmara de Lobos – Funchal, o tráfego será reencaminhado para a Rua Nova do Vale da Ajuda, sendo apenas permitido o acesso à Travessa da Quinta Calaça ao trânsito local.

No sentido Funchal – Câmara de Lobos, o tráfego será reencaminhado para a Travessa do Valente, sendo apenas permitida a circulação para acesso local, entre o Nó do Lido e o Nó do Fórum Madeira.

O acesso à Rua do Gorgulho/Lido deverá ser efetuado a partir da Rua da Casa Branca.

Refira-se que as alterações de percurso dos transportes públicos já foram acertadas com os respectivos operadores.

Na mesma nota, a autarquia agradece "a compreensão de todos perante os incómodos causados", solicitando aos condutores que "circulem neste arruamento apenas quando necessário e em cumprimento da sinalização temporária existente".